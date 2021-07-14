奧運》4主力缺陣沒關係！ 澳洲隊熱身賽照宰奈國

澳洲隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕男籃奧運熱身賽首戰以91:83擊潰美國隊後，今澳洲隊在缺席4位主力的情況下，依舊展現強烈猛攻，終場108:69輕取奈及利亞。維持著不敗金身也證明澳洲隊在東京奧運上不可忽視的潛力。

此役四位缺陣主力包括米爾斯（Patty Mills）、英格斯（Joe Ingles）、拜恩斯（Aron Baynes）、 戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）。

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儘管幾乎失去了先發陣容，澳洲隊此役仍是火力全開，半場結束就以49：26大比數領先，整場壓制對手並取得勝利。當中古丁（Chris Goulding）更是手感發燙，投籃命中率及三分命中率皆是完美的100％、皆為7投7中。出賽22分鐘繳出全場最高21分，還外帶3籃板4助攻。

「老實說以職業水準來看，如果我可以連投7中，我可能還可以再投10顆。」古丁說道。

另外，熱身賽初登場的澳洲18歲小將吉迪（Josh Giddey）也不容小覷，轟下14分、4籃板3助攻。

反觀奈及利亞，此役陣中僅有兩將得分上雙，分別是J.歐卡佛（Jahlil Okafor）10分、埃米加諾（Obi Emegano）10分。與前兩戰相比，三分命中率也明顯下滑，31投僅8中。整體命中率也才34.3%。

澳洲隊將在台灣時間7月17號再度強碰美國隊。

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