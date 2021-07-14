晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運》4主力缺陣沒關係！ 澳洲隊熱身賽照宰奈國

2021/07/14 20:07

澳洲隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕男籃奧運熱身賽首戰以91:83擊潰美國隊後，今澳洲隊在缺席4位主力的情況下，依舊展現強烈猛攻，終場108:69輕取奈及利亞。維持著不敗金身也證明澳洲隊在東京奧運上不可忽視的潛力。

此役四位缺陣主力包括米爾斯（Patty Mills）、英格斯（Joe Ingles）、拜恩斯（Aron Baynes）、 戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）。

儘管幾乎失去了先發陣容，澳洲隊此役仍是火力全開，半場結束就以49：26大比數領先，整場壓制對手並取得勝利。當中古丁（Chris Goulding）更是手感發燙，投籃命中率及三分命中率皆是完美的100％、皆為7投7中。出賽22分鐘繳出全場最高21分，還外帶3籃板4助攻。

「老實說以職業水準來看，如果我可以連投7中，我可能還可以再投10顆。」古丁說道

另外，熱身賽初登場的澳洲18歲小將吉迪（Josh Giddey）也不容小覷，轟下14分、4籃板3助攻。

反觀奈及利亞，此役陣中僅有兩將得分上雙，分別是J.歐卡佛（Jahlil Okafor）10分、埃米加諾（Obi Emegano）10分。與前兩戰相比，三分命中率也明顯下滑，31投僅8中。整體命中率也才34.3%。

澳洲隊將在台灣時間7月17號再度強碰美國隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。