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日職》吳念庭不畏懼左投敲三分彈 相隔一個月再登英雄舞台

2021/07/14 20:50

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽前的最後一場例行賽，西武獅今天面對千葉羅德，台灣好手吳念庭相隔一個月開轟，就是一發三分砲，本季第7轟出爐。西武團隊共敲3發全壘打，最後以8：3贏球。吳念庭賽後也站上英雄舞台接受訪問，他希望能在明星賽開轟。

吳念庭今在3局下面對羅德左投小島和哉，逮中一顆偏高的144公里速球，擊出右外野三分砲，本季第7轟出爐。這是他自6月6日之後，再度有全壘打的表現。此役吳念庭3打數1安就是一發全壘打，進帳3分打點，跑回2分，另選到一次保送，賽後打擊率為0.272。

吳念庭賽後和同樣有開轟的中村剛也、西武先發投手高橋光成，站上英雄舞台。這是吳念庭自6月13日之後，再度站上英雄舞台。

吳念庭談到這一轟時表示，當時想延續中村剛也和栗山巧的攻勢，只想著把他們送回來，沒有想到會擊出全壘打。而本季打出生涯年的吳念庭謙虛地說，今年的表現有點超出自己原有的能力。吳念庭指出，能穩定出賽讓他增加很多自信，希望能繼續為球隊做出貢獻。

今年是吳念庭旅日生涯首度入選明星賽，首日就在主場西武巨蛋舉行，吳念庭對此表示很開心，後天會在這舉辦明星賽，自己會為了敲全壘打而努力。

吳念庭。（資料照）

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