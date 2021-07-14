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奧運》66名奧運國手19日啟程 《自由體育》東京奧運專刊上線

2021/07/14 19:43

東京奧運代表團19日啟程。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕延期1年的東京奧運在7月23日於東京新國立競技場登場，台灣代表團本屆共參加18種運動種類、有66名好手取得參賽資格，屆時台灣好手將從24日展開獎牌爭奪戰，目標突破2004年雅典奧運2金、2銀、1銅的隊史最佳成績。《自由體育》在倒數時刻推出東京奧運專刊，讓讀者可以看見更多台灣之光的故事，以及見證奪牌的榮耀時刻。

台灣代表團預計7月19日以「包機」方式前往東京，僅賽程較晚登場的田徑隊、空手道隊在7月29日出發。

台灣好手最快上場是23日划船「甜姐兒」黃義婷將在女子單人雙槳預賽上陣，以及射箭男子隊、女子隊也要進行排名賽，期待能拿到最佳種子排名，朝奪金之路邁進。

台灣本屆66位選手中，評估最有機會搶金牌、奪獎牌的舉重女子59公斤級「舉重女神」郭婞淳、羽球世界球后戴資穎、體操「鞍馬王子」李智凱、單槓「世界貓王」唐嘉鴻、田徑男子標槍「黃金右臂」鄭兆村、拳擊女將林郁婷、陳念琴、黃筱雯及射箭男、女團。

奪金機會最濃厚的郭婞淳預計7月27日上陣，有望為台灣舉重創下連4屆奪金紀錄；李智凱8月1日鞍馬決賽上場，挑戰隊史首面體操獎牌；戴資穎小組賽從7月24日登場，如一路過關斬將，在8月1日於女單決賽亮相。

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