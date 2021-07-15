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奧運》點名戴資穎難對付 辛度透露如何緩解奪牌壓力

2021/07/15 06:52

辛度、戴資穎。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕奧運進入倒數計時，印度名將辛度（PV Sindhu）被認為是奪牌熱門人選，不過同時也背負極大壓力，她日前接受印度媒體「ANI」訪問，侃侃而談對於本屆奧運的期望。

辛度在2016年里約奧運奪下銀牌，她坦言那是「改變人生」的時刻，表示自己因此能在賽場上有更多信心，「這五年來，我贏得了不少比賽，也獲得很多經驗，奧運當然是所有選手的首要目標，每個人都在渴望踏進這個殿堂，每次贏球後，你就會更有自信，這也是我激勵自己的方法，每天努力的目標就是為了要站上頒獎台。」

上屆奪下銀牌後，辛度也不諱言指出，這次的確承受更多的壓力，但她表示仍會專注在賽場上，盡全力繳出最好的表現，「我以非常正面的方式看待這一切，我知道大家都會想要展現對我的支持，希望我為國家帶回獎牌，但我同時也會確保自己時刻保持專注。」

辛度此次被分在J組，與34名的香港女將張雁宜，以及第58名的以色列好手波莉卡波法（ Ksenia Polikarpova）同組，出線機率濃厚，「我會一步一步來，就算馬琳（Carolina Marin）沒有參賽，但還有戴資穎、依瑟儂、陳雨菲、山口茜以及奧原希望這些選手，所以比賽肯定不會太輕鬆，每場比賽都很重要。」

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