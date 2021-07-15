韓職》讓女性友人進飯店房間導致停賽 染疫的NC恐龍球員遭罵翻

NC恐龍爆出球員非法集會導致染疫，輿論譁然。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒日前因疫情自本週開始停賽，其中NC恐龍有3人確診，昨卻爆出他們是因在飯店非法集會，在韓國棒壇引發軒然大波。

韓國職棒NC恐龍日前出現3名球員確診，導致有15名球員以及10名教練被列為密切接觸者，必須進行隔離，隨後韓職在本週一召開理事會，宣布本週比賽全部延後，再加上奧運停賽期，至8月10日才復賽。

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這是韓職史上頭一遭在賽季期間決定中止聯賽，韓國媒體隨後就爆料，NC恐龍陣中選手確診是因為在飯店進行多人集會，甚至席間還有從事娛樂行業的女性加入，也讓輿論四起。

昨天NC恐龍內野手朴錫珉發表道歉信，表示本月5日在到首爾進行客隊比賽時，與陣中球員權熙東、李明起、朴珉宇一起在房間裡點了炒年糕等宵夜，突然有熟人聯繫了自己，說朋友是粉絲，因此兩人就來到房間一起吃炸雞以及喝啤酒。

朴錫珉指出，後來友人告訴自己確診，他也馬上通報球隊，隨後進行篩檢，除了已經打過疫苗的朴珉宇外，三名球員都確診，後來更導致聯盟需要因此停賽。

朴錫珉在道歉信中，坦言自己當天的行為過於輕率，但強調四名球員都未有「不道德行為」，不過可想而知在疫情嚴峻之際，球員違反5人以上不得聚會以及讓女性進入飯店房間等行為已讓韓國輿論憤怒不已。

四人中唯一的奧運代表隊成員朴珉宇昨宣布退出國家隊，此外NC恐龍也在事件調查結束前，將金鍾文團長暫時解職。

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