MLB》洋基想搶左打怪力男！ 美媒點出補強最大競爭對手

遊騎兵怪力男蓋洛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基打線陣容過於「右傾」且欠缺左打戰力，因此導致他們一直都有在打算補強左側戰力的消息傳出，根據紐約郵報記者薛曼（Joel Sherman）透露，遊騎兵怪力男蓋洛（Joey Gallo）已在他們的補強雷達當中，有可能在交易大限前出手。

本季洋基左打只打了692個打席，僅比藍鳥的681個多，在全大聯盟排名第二低，更慘的是左打的攻擊指數僅有0.615，是美聯最差，大聯盟倒數第二的成績，不僅打得少，也打得爛。

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薛曼透露，近期洋基一直在關注遊騎兵隊的外野手，而若是想要補強左打戰力，蓋洛絕對會是很好的目標。洋基原本的中外野手希克斯（Aaron Hikcs）因傷整季報銷，蓋洛雖然自2019年後就沒守過中外野，但大聯盟記者認為，他紮實的右外野防守功力，足以勝任中外野的工作。

報導指出，對蓋洛有興趣的不只有洋基隊，教士隊同樣也在薛曼的文中被提及，但由於蓋洛還能被球隊控制到2022年，因此交易蓋洛不會只是半季的短期租用，同時這也代表著蓋洛的交易價值不低，想網羅他的球隊得需要付出可觀的代價。

蓋洛是大聯盟近期最知名的TTO（Three True Outcomes）打者，生涯累積144轟、322次保送與780次三振，打擊三圍.213/.339/.502，攻擊指數0.841。本季蓋洛敲出24轟，選到72次保送是聯盟保送王，攻擊指數高達0.923。

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