奧運》美國男籃高手雲集 里拉德自認扛得分要角

里拉德。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕東京奧運將在7月23日開幕，籃球項目在25日點燃戰火，生涯首次披上美國男籃代表隊球衣的里拉德（Damian Lillard）表示期待外，對於自己的定位，他認為跟在拓荒者時相像。

里拉德受訪表示：「我很期待成為奧運選手，我從來沒有當過。」他表示，雖然很失望沒有觀眾，不過能和最好的球員們一起打球，讓他非常興奮。

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美國男籃昨大勝阿根廷，歷經2連敗後，終於搶下熱身賽首勝，里拉德在三場熱身賽中，繳出均16.3分。對於日前熱身賽拿下2連敗，里拉德將其視為好的壓力來源，「當你和世界最好球員一起比賽時，你應該要贏。」

里拉德表示自己在美國隊的角色定位像在拓荒者時的身分，「在三場比賽後，我覺得我的角色更像我在NBA中的角色，不僅僅是得分、進攻、領導者，KD（杜蘭特）也一樣，我可以看到我和KD扮演類似的角色，但我沒有那麼大的壓力，只需要積極進攻，然後發揮作用，讓比賽變順利。」

另外里拉德認為在美國隊中，他接球就投籃的機會變多了，「我在NBA沒有這種機會，這三場比賽我接球就投籃機會，可能比我今年在NBA整個賽季還來得多，這告訴我，當我獲得這些機會時，能展現我的投籃能力，我也會成功的。」

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