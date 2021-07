奧運》美國男籃壞消息！ 畢爾觸發健康安全協議、歸期未定

畢爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨日熱身賽終於開胡的美國男籃,今日卻傳出壞消息,主力球星畢爾(Bradley Beal)觸發健康安全協議,歸期未定。

據《The Athletic》記者Shams Charania透露,消息人士指出,美國隊陣中的巫師球星畢爾今日觸發健康安全協議,回歸狀態目前「懸而未決」。

目前尚無法知曉,畢爾是否與確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)者有過密切接觸,或是自己染疫,無論如何,這對美國隊來說絕對是一個巨大的壞消息。

美國男籃昨大勝阿根廷,歷經2連敗後,終於搶下熱身賽首勝,畢爾與杜蘭特(Kevin Durant​)繳出全隊最高17分。

