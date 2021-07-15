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東奧》首開先例！日皇德仁預計獨自出席奧運開幕式 皇后將不陪同

2021/07/15 12:49

受到疫情影響，日皇德仁擬獨自出席東奧開幕式發表開幕宣言。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運開幕在即，日媒報導，考量近來疫情緊張，相關單位正協調由日皇德仁獨自出席開幕式並發表開幕宣言，據傳皇室成員可能不會到場觀看本屆奧運會的任何一場比賽。

綜合日媒報導，東京奧運將於7月23日揭幕，擔任名譽總裁的日本天皇德仁預計將獨自出席開幕儀式，並發表開幕宣言，皇后雅子擬不陪同出席。

由於東京都目前疫情嚴峻，東奧已決議多數賽事閉門舉行，並嚴格限制選手以外的大會相關人士進場人數，據悉，相關單位也正以所有皇室成員皆不親臨現場觀賽的方向進行協調。

據報導，奧林匹克憲章規定由主辦國的國家元首發表開幕宣言，日本迄今主辦的奧運會中，1964年東奧及1972年札幌冬奧皆由擔任名譽總裁的昭和天皇偕同香淳皇后出席盛會；1998年長野冬奧開幕式也由當時在位的上皇明仁發表開幕宣言，上皇后美智子陪同出席。今年受到疫情影響，天皇與皇后連袂出席的傳統恐將面臨變數。

報導指出，德仁天皇預計於開幕式前獨自會晤各國領袖，並計劃22日下午在皇居宮殿接見國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）及成員一行人。

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