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NBA》曾是公鹿唯一一冠功臣 2名人堂球員坐鎮主場當幸運「星」

2021/07/15 10:32

羅伯森（左）和賈霸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今進行總冠軍系列賽G4，公鹿在主場迎戰太陽，曾在1971年助公鹿奪冠的兩位名人堂球星羅伯森（​Oscar Robertson）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），也來到主場替公鹿加油。

賈霸曾預測公鹿無法破籃網關卡，打進總冠軍賽，不過公鹿最後以4：3戰績晉級，再以4：2打敗老鷹，挺進冠軍戰，也讓賈霸在推特上表示自己預測錯誤，希望公鹿能打敗太陽奪冠。

在此戰之前，太陽拿下2：1的領先，今公鹿回自家主場應戰，羅伯森和賈霸兩位球星也展現出對老東家的愛，現身加油打氣，記者Jovan Buha上傳的影片中，觀眾看到他們的現身，熱情的拍手及歡呼。

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