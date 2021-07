NBA》曾是公鹿唯一一冠功臣 2名人堂球員坐鎮主場當幸運「星」

羅伯森(左)和賈霸。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今進行總冠軍系列賽G4,公鹿在主場迎戰太陽,曾在1971年助公鹿奪冠的兩位名人堂球星羅伯森(​Oscar Robertson)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar),也來到主場替公鹿加油。

賈霸曾預測公鹿無法破籃網關卡,打進總冠軍賽,不過公鹿最後以4:3戰績晉級,再以4:2打敗老鷹,挺進冠軍戰,也讓賈霸在推特上表示自己預測錯誤,希望公鹿能打敗太陽奪冠。

在此戰之前,太陽拿下2:1的領先,今公鹿回自家主場應戰,羅伯森和賈霸兩位球星也展現出對老東家的愛,現身加油打氣,記者Jovan Buha上傳的影片中,觀眾看到他們的現身,熱情的拍手及歡呼。

The Bucks’ crowd just gave Kareem Abdul-Jabbar and Oscar Robertson a standing ovation during the quarter intermission. pic.twitter.com/S14C0k9vKb