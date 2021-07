NBA》2字就讓對手沉默！ 3冠老將憶柯瑞超狂垃圾話

伊古達拉(右)曾在勇士拿下3冠,與柯瑞(左)當過隊友。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕熱火37歲老將伊古達拉(Andre Iguodala)曾在勇士拿下3冠,與柯瑞(Stephen Curry)當過隊友,今日伊古達拉談起最難忘柯瑞的垃圾話時刻,他透露,柯瑞只用2字就讓對手沉默。

伊古達拉今上播客節目《The Old Man & The Three》,他將時間回溯至2013年首輪季後賽G4,當時勇士在主場對上金塊,對方板凳席不斷在向柯瑞叫囂,結果柯瑞1招就讓對手通通閉嘴。

請繼續往下閱讀...

伊古達拉指出,柯瑞在底角三分將球投了出去,隨即轉身叫金塊板凳席「Shut up(閉嘴)」,當時球還在半空中,甚至還沒靠近籃框,接著對方一片沉默。就像在說:「我以前從未在比賽中見過這種情況。」

柯瑞超瀟灑投籃,配上簡單垃圾話,足以讓對手啞口無言,該年勇士以「下剋上」4:2擊敗金塊,不過在次輪敗北,2:4遭當年亞軍馬刺淘汰。

Iguodala on playing against Steph in Denver; Steph shoots 3 in front of Nuggets bench as team screams at him:



“He lets the ball go and turns around and tells em to shut up, balls in mid-air, not even close to the rim. The whole team was like yo i’ve never seen that before.”