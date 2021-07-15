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MLB》前洋基世界大賽冠軍成員 巨人球團28年高階主管過世

2021/07/15 11:05

泰卓過世，享壽74歲。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟投手，在巨人球團長期效力的泰卓（Dick Tidrow）在今日傳出意外過世的消息，享壽74歲。

泰卓在1972年以印地安人隊的身分初登大聯盟，在1974年轉隊至紐約洋基，1979年轉往小熊，並在生涯末兩年過白襪與大都會隊，生涯累積正好100勝94敗，拿下55次救援成功，防禦率3.68。泰卓曾在1977與1978效力洋基隊時，2度隨隊奪下世界大賽冠軍。

退休後的泰卓一度擔任洋基特別球探，後續他在1994年以大聯盟球探身分加入巨人後，效力長達28個球季，擔任過6個不同的職位，近期為棒球營運事務部的高級顧問。

美媒指出，泰卓在巨人於2012、2012、2014三度奪冠時，他所給予的意見扮演了相當重要的角色，不僅讓巨人自1958年後再度奪冠，也建立出當時相當特別的「偶數年王朝」。

巨人棒球執行副總裁莎本 （Brian Sabean）說道：「Dick是個很特別的人，他的影響力對整個比賽來說都是傳奇性地，他的指紋遍布我們三座世界大賽獎盃。而就我個人來說，我們一同度過了難以置信地高潮與低谷，我會永遠感激與他40年的友誼與支持。」

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