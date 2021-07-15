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MLB》重新定義「價值」 美媒票選美聯MVP 大谷全票通過

2021/07/15 11:03

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季展現強投豪打本色，再度以「二刀流」席捲大聯盟，上半季敲出33轟領先全聯盟，《CBS SPORTS》在季中舉辦年度MVP票選，大谷翔平全票當選美聯MVP。

《CBS SPORTS》今舉辦大聯盟本季各項獎項得主的票選，由當家5名專欄作家和記者來評選，以球員上半季的成績選出年度MVP、塞揚獎、新人王和年度最佳教練。

大谷翔平半季敲出33轟，寫下生涯單季新高，另有70打點、12盜壘，打擊率為2成79；在投手部分，先發13場，取得4勝1敗、87K和防禦率3.49，他憑藉著投打兩端的出色表現，獲得全票第一名的分數，從媒體票選出來的美聯MVP脫穎而出，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則是獲得5張第2名的選票，屈居於大谷之下。

其中一名參與投票的專欄作家Mike Axisa更大讚大谷翔平，重新定義年度「最有價值」球員的意思，他是這項運動最棒的選手，今年無人能出其右。

國聯MVP票選部分由教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）搶得頭籌，美聯塞揚獎得主是白襪投手林恩（Lance Lynn），國聯則是大都會強投德葛隆（Jacob deGrom），兩聯盟的年度最佳新人則是選出遊騎兵年輕強打賈西亞（Adolis García）和馬林魚左投羅傑斯（Trevor Rogers），紅襪教練柯拉（Alex Cora）和巨人主帥凱普勒（Gabe Kapler）榮膺年度最佳教練。

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