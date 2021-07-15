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MLB》大谷翔平魅力無法擋！ 明星賽收視開紅盤

2021/07/15 11:59

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平「二刀流」魅力延續到明星賽，根據《Sports Business Journal》記者John Ourand報導，今年明星賽收視人口成功開出紅盤。

大谷翔平上半季不斷以「二刀流」表現締造史詩紀錄，更破天荒以投手與野手身份入選明星賽成為史上第一人，據John Ourand指出，昨在《Fox》頻道上，總計823.7 萬人收看這場大谷擔任美聯先發投手、開路先鋒的明星盛宴，相較2019年816.2萬人收看相比，數字略有上升。

昨美聯5：2獲勝，大谷翔平雖然打擊部分2打數繳白卷，但他先發一局無失分、催出破百英哩火球，拿下勝投，藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）有開轟演出，榮膺明星賽MVP。

此外，John Ourand還提到，昨美國男籃與阿根廷的熱身賽轉播，在《NBCSN》頻道上，僅26.7萬人收看。

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