MLB》大谷翔平魅力無法擋！ 明星賽收視開紅盤

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平「二刀流」魅力延續到明星賽,根據《Sports Business Journal》記者John Ourand報導,今年明星賽收視人口成功開出紅盤。

大谷翔平上半季不斷以「二刀流」表現締造史詩紀錄,更破天荒以投手與野手身份入選明星賽成為史上第一人,據John Ourand指出,昨在《Fox》頻道上,總計823.7 萬人收看這場大谷擔任美聯先發投手、開路先鋒的明星盛宴,相較2019年816.2萬人收看相比,數字略有上升。

昨美聯5:2獲勝,大谷翔平雖然打擊部分2打數繳白卷,但他先發一局無失分、催出破百英哩火球,拿下勝投,藍鳥小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)有開轟演出,榮膺明星賽MVP。

此外,John Ourand還提到,昨美國男籃與阿根廷的熱身賽轉播,在《NBCSN》頻道上,僅26.7萬人收看。

