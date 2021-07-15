東京奧運點將錄》男子標槍「黃金右臂」鄭兆村

鄭兆村。（資料照，記者陳志曲攝）

鄭兆村

生日：1993.10.17（27歲）

身高：177公分

啟蒙時間： 國一

生涯最佳成績： 91公尺36

生涯豐功偉業：

91公尺36 亞洲紀錄保持人

2017年台北世大運男子標槍 金牌

2018年世界田總洲際盃男子標槍 銀牌

2019年亞洲錦標賽男子標槍 金牌

2019年鑽石聯賽上海站 銀牌

2019年鑽石聯賽伯明罕站 金牌

在倫敦奧運、里約奧運都無緣出賽的「黃金右臂」鄭兆村，在2017年台北世大運擲出91公尺36，變成亞洲紀錄保持者後，也成為受人矚目的田徑名將，如今他將首度踏上奧運，也被視為奪牌熱門人選。

鄭兆村國小是棒球選手，國中時因瑞原田徑教練莊一鴻獨具慧眼，他才「棄棒轉田」，且在莊一鴻指導下一路從國中練到高中，將標槍底子打好，如今已是田徑場上的名將。

請繼續往下閱讀...

不只台北世大運有著驚天一擲，鄭兆村在2019年更是收下首面亞洲錦標賽金牌，再來出征田徑最高殿堂鑽石聯賽，先在上海站以87公尺12奪銀，以及伯明罕站以87公尺75奪金，讓人見識到他的實力。

首度出征奧運的鄭兆村，從2019年結束世界錦標賽後，就未曾出征過國際賽，他只能努力進行訓練，期待在東奧能夠以最佳狀態出賽，只是想要奪牌，可能更需要天時地利人和，鄭兆村如能再度投擲出和台北世大運相近的成績，有機會繼1968年紀政後，台灣首位攻上奧運頒獎台的田徑好手。（記者林岳甫）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法