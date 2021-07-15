東京奧運點將錄》「羽球王子」王子維

王子維。（資料照，Badminton Photo提供）

王子維

生日：1995.2. 27（26歲）

身高：178公分

體重：72公斤

啟蒙時間：7歲

生涯豐功偉業：

2017年台北世大運男單 金牌

2017年台北世大運團體 金牌

2019年年終總決賽4強

2020年年終總決賽4強

王子維在台北雙連國小一年級時，哥哥四年級是羽球校隊，他放學都會去球場等哥，並乖乖坐在旁邊看，直到有一天教練問他有沒有興趣一起練，王子維就這麼開啟他的羽球路。

王子維2014年紐西蘭羽球大獎賽封王，是他生涯首座國際賽冠軍，生涯最風光時刻則是2017年台北世大運勇奪男單、團體兩金。不過，他2018年受到腰傷所困，直到2019年年終總決賽一舉打入男單4強，更成為台灣第1人。

請繼續往下閱讀...

在中國教練欒勁幫助下，王子維在國際賽成績越來越亮眼，在今年1月泰國公開賽勇闖8強，並連兩屆年終賽躋身4強，且加上疫情影響，讓他有更多時間去進步，台灣隊總教練蔡佳欣就認為，王子維有機會在東京奧運成為黑馬。

王子維已完成世界排名前10名的目標，接下來他會繼續努力，就像他的座右銘「要為夢想堅持！」每當他練球時想偷懶，為了達到設定目標或完成夢想，就會繼續堅持到底。（記者林岳甫）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法