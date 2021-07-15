NBA總冠軍戰》米德爾頓狂飆40分 公鹿擊敗太陽系列賽扳平

米德爾頓狂飆40分，公鹿擊敗太陽系列賽扳平。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍戰第4戰今在公鹿主場登場，前3節都位居下風的密爾瓦基大軍，決勝節狂拉尾盤，二當家米德爾頓（Khris Middleton）砍進關鍵三分球，全場轟下40分，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）進帳26分，帶領公鹿以109：103擊敗太陽，系列賽扳成2：2平手。

賽前以系列賽2：1領先的太陽，在射手布克（Devin Booker）獨拿20分帶領下，打出不錯的開局。不過，公鹿二當家米德爾頓在第2節還剩25.4秒時飆進關鍵三分球，雙方上半場打完戰成平手。

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第3節戰況膠著，布克單節獨砍18分，表現依舊搶眼，只是他在決勝節一開賽就吞下第5犯，只能暫時在場邊休息；而趁著狀況火燙的布克不在場上，公鹿緊咬太陽，並在「字母哥」亞德托昆波、康諾頓（Pat Connaughton）聯手之下展開反撲。

終場前2分鐘，雙方再度回到平手，米德爾頓得分突破僵局，隨後太陽資深控衛保羅（Chris Paul）竟發生致命失誤，米德爾頓趁勢快攻搶下2分，助公鹿在終場前27秒取得4分領先，加上對手採取犯規戰術未果，公鹿順利保住主場勝利，系列賽戰成2：2平手。

公鹿米德爾頓繳出全隊最高40分、6籃板，字母哥進帳26分、14籃板、8助攻，團隊三分球命中率24.1%雖不理想，但成功把失誤控制在5次，罰球命中率也回升到82.8%；太陽布克砍42分，但隊友們熄火，保羅進帳10分、7助攻，另外還有5次失誤，全隊共有17次失誤，成為敗因之一。

康諾頓。（美聯社）

保羅。（今日美國）

亞德托昆波。（歐新社）

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