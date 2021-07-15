晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA總冠軍戰》米德爾頓狂飆40分 公鹿擊敗太陽系列賽扳平

2021/07/15 11:40

米德爾頓狂飆40分，公鹿擊敗太陽系列賽扳平。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍戰第4戰今在公鹿主場登場，前3節都位居下風的密爾瓦基大軍，決勝節狂拉尾盤，二當家米德爾頓（Khris Middleton）砍進關鍵三分球，全場轟下40分，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）進帳26分，帶領公鹿以109：103擊敗太陽，系列賽扳成2：2平手。

賽前以系列賽2：1領先的太陽，在射手布克（Devin Booker）獨拿20分帶領下，打出不錯的開局。不過，公鹿二當家米德爾頓在第2節還剩25.4秒時飆進關鍵三分球，雙方上半場打完戰成平手。

第3節戰況膠著，布克單節獨砍18分，表現依舊搶眼，只是他在決勝節一開賽就吞下第5犯，只能暫時在場邊休息；而趁著狀況火燙的布克不在場上，公鹿緊咬太陽，並在「字母哥」亞德托昆波、康諾頓（Pat Connaughton）聯手之下展開反撲。

終場前2分鐘，雙方再度回到平手，米德爾頓得分突破僵局，隨後太陽資深控衛保羅（Chris Paul）竟發生致命失誤，米德爾頓趁勢快攻搶下2分，助公鹿在終場前27秒取得4分領先，加上對手採取犯規戰術未果，公鹿順利保住主場勝利，系列賽戰成2：2平手。

公鹿米德爾頓繳出全隊最高40分、6籃板，字母哥進帳26分、14籃板、8助攻，團隊三分球命中率24.1%雖不理想，但成功把失誤控制在5次，罰球命中率也回升到82.8%；太陽布克砍42分，但隊友們熄火，保羅進帳10分、7助攻，另外還有5次失誤，全隊共有17次失誤，成為敗因之一。

康諾頓。（美聯社）

保羅。（今日美國）

亞德托昆波。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。