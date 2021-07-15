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NBA》布克首度打季後賽猛飆分 締造歷史最狂新紀錄

2021/07/15 12:16

布克刷新首次打季後賽的歷史累積最高得分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今日不敵公鹿，系列賽2：2被扳平，不過明星球員布克（Devin Booker）仍在這場比賽，改寫NBA季後賽的歷史得分新紀錄。

布克全場28投17中，豪取42分，他在生涯第一次打進季後賽，已經累積20場出賽合計轟下542分，在今天超越第二名貝瑞（Rick Barry）的521分，成為NBA史上，首度打進季後賽累積得分最多的球員，而且由於兩隊戰平，接下來至少還有2場比賽要打，布克的紀錄將會持續往上增加。

此役布克也是他季後賽第三度拿下40分以上的比賽，追平張伯倫（Wilt Chamberlain），並列首度打季後賽就能得40分以上的場次第二，僅落後於貝瑞的5次。

今天布克在三節就拿下38分，追平近25年次高，柯瑞（Stephen Curry）曾在2019年6月5日三節打完就得到40分，艾佛森（Allen Iverson）則在2001年6月6日三節打完得到38分。

今年季後賽，同樣也有一位選手擠進這項歷史排名的前5傑當中，那就是老鷹隊的T.楊恩（Trae Young），他出賽16場，累計拿下461分，成為史上第四名，僅落後給布克、貝瑞以及「J博士」厄文（Julius Erving）。

可惜的是，布克此役受到犯規麻煩限制，第四節有一大部分時間都不在場上，最後僅得42分，而且末節裁判對他的吹罰尺度放寬，兩度讓他逃過6犯退場，但最終布克還是在比賽快結束時因犯規戰術6犯退場，太陽整隊也在整場失誤過多的情況下，以103：109輸球。

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