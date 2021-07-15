東奧》美媒評美國夢幻隊令人憂心！ 里拉德曝心中看法

里拉德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今夏瞄準東京奧運力拚4連霸，但熱身賽直到第3戰才開胡，讓美媒直指在奧運的前景令人擔憂，對此身為陣中得分要角的里拉德（Damian Lillard）道出心中看法。

美國男籃接連在熱身賽兵敗奈及利亞、澳洲吞下2連敗，直至昨日交手阿根廷，終於大比分獲勝，避免3連敗窘境，但里拉德接受訪問時，依然被問及：「在輸給奈及利亞、澳洲後，美國隊在2021年東京奧運的前景似乎有點令人擔憂，即使第3戰反彈擊敗阿根廷，您如何評估美國隊現在的狀況？」

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里拉德表示：「我認為這對我們所有人來說都是一個過程，除了杜蘭特（Kevin Durant）和D.格林（Draymond Green）外，我們沒有人真正一起打過球，國際比賽與NBA不同，我們試圖弄清楚如何適應這些尺度，以及如何磨合成為一個團隊，這不單是靠一群有天份的人就能成功，其他國家集訓的時間比我們長，他們的狀態比我們現在更好，而且他們已經在國家隊一起打拚多年，我認為這只是表明世界各地的球員正在變得越來越好。」

里拉德直呼：「我們必須保持良好的狀態、團結在一起才能贏得這些比賽，每場比賽我們都打得更出色，比如對上阿根廷這場，我認為我們看起來像美國隊，因為大家讓自己變得更好，彼此更加磨合在一塊，就是這回事。」

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