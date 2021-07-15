NBA》字母哥賞艾頓驚天麻辣鍋 林書豪：該齊名詹皇！（影音）

亞德托昆波關鍵時刻把艾頓空中接力的灌籃給擋了下來。（圖片取自NBA臉書）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天以109：103順利守護主場第二勝，將系列賽以2：2扳平重回原點，其中「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的一記驚天追魂鍋，被認為是鎖定比賽的最大關鍵。

第四節兩隊打得膠著，在比賽時間剩下1分16秒，公鹿101：99領先時，太陽布克（Devin Booker）打算高拋給籃下的艾頓（Deandre Ayton）進行空中接力，但跟防的字母哥馬上高高躍起，將艾頓的灌籃給擋了下來，阻止對方追平的機會。

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CLUTCH BLOCK BY GIANNISpic.twitter.com/jwB0b75o65 — SportsCenter （@SportsCenter） July 15, 2021

這球精彩的火鍋封阻也引爆社群轉貼，不僅許多媒體都分享了這段影片，拓荒者里拉德（Damian Lillard）也直言，字母哥的這個封阻，大概會幫他們贏下比賽。猶他爵士隨隊記者Andy Larsen則表示，這個火鍋大概是他看過最棒的表現，太不可思議。林書豪也說道，他覺得字母哥的這個封阻，該與詹姆斯（Lebron James）在2016年總決賽對勇士隊時賞伊古達拉（Andre Iguodala）的那記麻辣鍋齊名，而太陽與公鹿兩隊現在要來到3戰2勝的對決了。

賽後字母哥在受訪時也被問起這記麻辣鍋是怎麼蓋出來的，但他說：「老實說，我以為我要被灌了。」本場比賽字母哥拿下26分14籃板8助攻，含該記火鍋共送出2次的封阻。

詹姆斯2016年總決賽對勇士的經典火鍋「The Block」。（資料照，美聯社）

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