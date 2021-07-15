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東奧》當然想拿金牌！ 「小清新」文姿云暢談人生重要戰役

2021/07/15 13:30

空手道好手「小清新」文姿云。（國訓中心提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕「當然想拿金牌。」世界排名第二的空手道女將「小清新」文姿云，這次征戰東京奧運女子55公斤級賽事，被視為奪牌熱門人選，儘管吐露想奪金的心聲，不過她強調，有時太想要、包袱太重，反而會失去一些東西，不會給自己太大壓力，屆時好好享受這舞台。

空手道首次列入奧運項目，下屆巴黎奧運將被取消，面對可能「一期一會」的盛會，文姿云表示，之前疑惑為什麼空手道一直無法進入運動最高殿堂，看到其他好手征戰奧運好生羨慕，自己參與度不高，「現在可不一樣了，只有這一次嘛，會好好把握機會。」

文姿云戰果斐然，拿過2屆亞運、3屆亞錦賽金牌，世錦賽兩度摘銅，首征奧運，她說，這是人生中很重要的比賽，把平常水準拿出來，只要準備好，結果一定會是甜美的。

只是，今年5月初文姿云在空手道K1超級聯賽里斯本站出師不利，以1:5不敵保加利亞戈拉諾娃，爆冷一戰出局，爭取東奧門票計畫一度出現變數。

回首此役，文姿云說，一開始挫折很大，後來回想其實很大收穫，更清楚自己要的是什麼，練習時注意不足之處再做調整，盼東奧不要再發生，「記得跌倒時也不要忘記撿起一個東西，有愈挫愈勇的感覺。」

由於日本東京疫情升溫，奧運將採空場閉門戰，文姿云指出，對她來說不只沒影響，這樣反而更好，少了觀眾、特別是地主的加油聲，就像平常訓練一般。

東奧空手道女子55公斤級總計10名選手參賽，8月5日熱戰，前一天抽籤，10人分兩組比賽，每組取前兩名晉級準決賽，再進行交叉淘汰賽，贏家進決賽爭金，文姿云設定假想敵包括日本宮原美穗、土耳其Serap Özçelik、烏克蘭Anzhelika Terliuga與俄羅斯Anna Chernysheva。

空手道好手「小清新」文姿云。（國訓中心提供）

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