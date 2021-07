NBA》美媒好奇公鹿罕見調度 「字母哥」釋疑：因為我尿急

「字母哥」亞德托昆波。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕公鹿今再度力阻太陽聽牌,將總冠軍賽戰局扳成2:2平手,美媒好奇為何「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)連續2戰開賽打沒多久就換人,對此亞德托昆波解釋:「因為我尿急。」

公鹿在第3戰時,首節才打3分半鐘,就將亞德托昆波換下場,約莫休息2分半鐘才回到場上,今日第4戰又出現同樣情形,開賽3分半鐘左右就換人,相隔1分半鐘後再將亞德托昆波換回場上。

上述調度讓美媒不解,在賽後訪問時,直接問及亞德托昆波首節換人的情況,亞德托昆波表示:「因為我去上廁所(tinkle)。」話一講完讓在場記者哈哈大笑。

亞德托昆波說道:「因為我去上完廁所再回來,就是這樣,tinkle這個字是委婉的,對吧,連2戰都是,我去上了廁所,然後重新回到場上。」

亞德托昆波此役貢獻26分、14籃板、8助攻全能數據,攜手米德爾頓(Khris Middleton)爆砍40分一同率公鹿贏球,亞德托昆波表示:「感覺很棒,我們已經做到許多次、贏下許多比賽,尤其在總決賽中贏得這樣的比賽,顯然意義重大,感覺很棒,但我們不能滿足於此。」

"I went to take a tinkle and came back. That's polite, right? Both games, I went to take a tinkle and came back."



Giannis on his early 1st quarter substitution pic.twitter.com/SYQOgsAGTB