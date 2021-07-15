NBA》美媒好奇公鹿罕見調度 「字母哥」釋疑：因為我尿急

「字母哥」亞德托昆波。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今再度力阻太陽聽牌，將總冠軍賽戰局扳成2：2平手，美媒好奇為何「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）連續2戰開賽打沒多久就換人，對此亞德托昆波解釋：「因為我尿急。」

公鹿在第3戰時，首節才打3分半鐘，就將亞德托昆波換下場，約莫休息2分半鐘才回到場上，今日第4戰又出現同樣情形，開賽3分半鐘左右就換人，相隔1分半鐘後再將亞德托昆波換回場上。

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上述調度讓美媒不解，在賽後訪問時，直接問及亞德托昆波首節換人的情況，亞德托昆波表示：「因為我去上廁所（tinkle）。」話一講完讓在場記者哈哈大笑。

亞德托昆波說道：「因為我去上完廁所再回來，就是這樣，tinkle這個字是委婉的，對吧，連2戰都是，我去上了廁所，然後重新回到場上。」

亞德托昆波此役貢獻26分、14籃板、8助攻全能數據，攜手米德爾頓（Khris Middleton）爆砍40分一同率公鹿贏球，亞德托昆波表示：「感覺很棒，我們已經做到許多次、贏下許多比賽，尤其在總決賽中贏得這樣的比賽，顯然意義重大，感覺很棒，但我們不能滿足於此。」

"I went to take a tinkle and came back. That's polite, right? Both games, I went to take a tinkle and came back."



Giannis on his early 1st quarter substitution pic.twitter.com/SYQOgsAGTB — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） July 15, 2021

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