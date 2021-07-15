東奧》世上最遙遠距離 奧運空手道「型」男故事有洋蔥

每次出國比賽都會隨身帶著一個小獅子玩偶，原因是「太太是獅子座」，並噴上太太的香水，上陣前捏幾下調適心情，首征奧運當然也不例外。（國訓中心提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕東京奧運空手道男子「型」項目，台灣好手王翌達積極備戰，加上國內疫情升溫，被迫暫時拋下妻女追尋夢想，在國訓中心夫妻只能隔著一道冷冰冰的大門、圍牆遙相對望，深刻體會「世上最遙遠的距離是可望而不可及」。

王翌達老婆是前香港空手道國手黎淑玲，兩人2013年在印尼雅加達公開賽結緣，後來友情昇華成愛情，2018年結婚，不久，王翌達在雅加達亞運空手道男子「型」項目拿下銀牌，賽後他與新婚愛妻深情擁抱，賽場、情場兩得意。

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由於疫情嚴峻，國訓中心選手行動受限，即使王翌達家住高雄也無法與妻小接觸，他透露，太太是空手道選手，知道他的夢想遠大，將希望寄託在他身上，但爾偶也會發牢騷，讓高雄無親友的她只能獨自在家，但可感受她的體貼、諒解。

集訓期間，黎淑玲有時會搭計程車到國訓中心門口，將燒好的菜拿給警衛，再轉交給老公，不能踏進國訓中心，夫妻倆只能隔一段距離遙相見，無法面對面接觸。

為了一解思妻之前，王翌達每次出國比賽都會隨身帶著一個小獅子玩偶，原因是「太太是獅子座」，並噴上太太的香水，上陣前捏幾下調適心情，首征奧運當然也不例外。

讓王翌達掛念的還有父親，他透露，父親中風，這次征戰東奧想買奧運毛巾和衣服給老爸，「他一直很期待我進奧運殿堂，之前知道我拿到奧運門票後痛哭流涕，這次再看到我一定還會落淚，所以要拿毛巾給他擦。」

空手道分為「對打」和「型」，王翌達解釋，和空手道對打不同，型的最大對手是自己，在場上若心態沒調整好，節奏和平衡會不穩定，最重要的是調整、表現好自己，這次東奧目標前三名。

東奧空手道男子「型」總計11人參賽，地主日本名將喜友名諒曾拿下3屆世錦賽、4屆亞錦賽金牌，也是2018年雅加達亞運金牌得主，奧運奪金呼聲高，將是王翌達最大勁敵。

王翌達。（國訓中心提供）

王翌達。（國訓中心提供）

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