東京奧運點將錄》「舉重女神」郭婞淳

郭婞淳。（資料照，記者塗建榮攝）

郭婞淳

生日:1993.11.26（27歲）

身高:160公分

體重:59公斤

啟蒙時間:13歲

生涯豐功偉業：

2017年世大運女子58公斤級 金牌

2018年亞運女子58公斤級 金牌

2019年亞錦賽女子59公斤級 金牌

2019年世錦賽女子59公斤級 金牌

2021年亞錦賽女子59公斤級 金牌

世界排名第一的「舉重女神」郭婞淳，生涯戰功彪炳，世錦賽累計4金、亞錦賽5金、世大運2金、亞運1金，只差奧運鍍金即可完成「大滿貫」壯舉，這屆東奧她榮膺台灣代表團掌旗官殊榮，盼一「舉」奪金，補齊她心中那塊夢想版圖。

郭婞淳舉重女子59公斤及保有3項世界紀錄，包括抓舉110公斤、挺舉140公斤、總和247公斤，她與東奧13名參賽女將實力落差不小，只要不受傷、臨場正常發揮，拿下個人首面奧運金牌可謂十拿九穩，甚至有機會再堆疊自己的世界紀錄。

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郭婞淳三征五環殿堂，2012年倫敦奧運初試啼聲，當時因太緊張表現失常，挺舉時腳步不穩遭判失敗僅以第8名作收；2016年里約奧運她遭泰國雙姝夾擊奪銅，賽後難過淚崩，自評經驗不足失利，狀態正處巔峰的她東奧誓言奪金，以打破個人生涯最佳成績為目標，盼帶給國人希望與力量。

（記者羅志朋）

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