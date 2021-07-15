晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》英國網軍出師未捷 一哥、一姊都傳確診退賽

2021/07/15 14:36

艾文斯染役退賽。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，距離7月23日開幕，只剩下倒數8天，英國網球軍團出師未捷，繼一姐孔塔（Johanna Konta）確診退出後，當家一哥艾文斯（Daniel Evans）也不幸中鏢，已經自我隔離的他說：「很遺憾必須放棄東奧，對此結果深感失望，我會遵守相關防疫規定。」

現年31歲的艾文斯，目前世界男單排名28，最近檢測結果呈現陽性後，已被迫放棄英國東奧代表團資格，他預計休息調整半個月，再依計劃參與8月華盛頓網賽，為美國公開賽前的北美硬地賽季備戰。由東奧防疫限制嚴格，加上時間逼近美網大滿貫，導致網壇眾大咖退賽潮不斷，甫於溫網男單三連霸、笑納生涯第20座大滿貫金盃的塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），屆時是否參賽仍未定案，也備受各界矚目。

除了艾文斯、孔塔宣告不打，目前球星退賽名單，還有瑞士老將費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）、瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）、澳洲基里奧斯（Nick Kyrgios）、加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、美國小威廉絲（Serena Williams ）、羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。