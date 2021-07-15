東奧》英國網軍出師未捷 一哥、一姊都傳確診退賽

艾文斯染役退賽。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，距離7月23日開幕，只剩下倒數8天，英國網球軍團出師未捷，繼一姐孔塔（Johanna Konta）確診退出後，當家一哥艾文斯（Daniel Evans）也不幸中鏢，已經自我隔離的他說：「很遺憾必須放棄東奧，對此結果深感失望，我會遵守相關防疫規定。」

現年31歲的艾文斯，目前世界男單排名28，最近檢測結果呈現陽性後，已被迫放棄英國東奧代表團資格，他預計休息調整半個月，再依計劃參與8月華盛頓網賽，為美國公開賽前的北美硬地賽季備戰。由東奧防疫限制嚴格，加上時間逼近美網大滿貫，導致網壇眾大咖退賽潮不斷，甫於溫網男單三連霸、笑納生涯第20座大滿貫金盃的塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），屆時是否參賽仍未定案，也備受各界矚目。

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除了艾文斯、孔塔宣告不打，目前球星退賽名單，還有瑞士老將費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）、瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）、澳洲基里奧斯（Nick Kyrgios）、加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、美國小威廉絲（Serena Williams ）、羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）等。

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