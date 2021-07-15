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中職》同為天涯淪落人 郭岱琦談張志豪TJ手術

2021/07/15 14:59

前統一獅郭岱琦是中職少數動韌帶置換手術的野手。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟外野手張志豪6月動右手肘韌帶置換手術（Tommy John；簡稱TJ手術），前統一獅外野手郭岱琦是中職史上首位動手肘韌帶置換手術的野手，他以過來人經驗表示，「志豪今年還是有機會可以復出，但只能打、不能守。」

2006年統一獅打進季後挑戰賽，當時郭岱琦驚覺右手肘不適，起初不以為意，等到打進總冠軍賽第二戰賽前守備練習，真的痛到受不了，當時防護員告訴他，「你可能手肘韌帶斷了。」結果，他強忍傷痛打完系列賽，獅隊遭La new熊四戰橫掃，郭岱琦也被推進手術房。

郭岱琦取右後大腿韌帶，進行右手肘韌帶重建手術，神奇的是，他休沒多久就生龍活虎，隔年比賽照打，但初期只能打擊、無法守備，他笑說，當時被很多隊友「虧」，尤其常被陽森「酸」說:「這手術不是投手在開的嗎，怎麼你也跑去開了？野手還開Tommy John啊？」

「結果，陽森笑完我隔年也跑去開Tommy John了。」即使是十幾年前往事，郭岱琦談當年陽森糗事依舊笑個不停，「我就開玩笑跟陽森說，再笑啊，換你開了吧，哈哈。」

郭岱琦說，開完手肘韌帶置換手術，最重要的是復健過程，避免組織沾黏，以他的經驗，動刀完兩個月就可打擊，但守備至少要半年，不過出棒揮空右手肘會痛，其他方面影響不大，「右手肘動完刀反而更強壯。」

郭岱琦表示，從小到大日積月累傷痛和疲勞，加上當時年紀也有了，外野手雖不像投手是消耗品，但外野長傳是「一次性全力丟」，若熱身不足也容易造成手肘韌帶受損。

郭岱琦鼓勵張志豪好好復健，一切急不得，認為現在34歲還算年輕，以其身手和身體狀態，打到40歲應不成問題。

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