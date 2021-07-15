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東奧》開閉幕主題「向前行」 激勵人們克服疫情走下去

2021/07/15 15:22

東奧開幕式理念為「United by Emotion」。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，幾經波折即將登場，東奧、帕運開閉幕式共同理念為「Moving Forward」，寓意「前行力量」，執行製作人日置貴之解釋：「由於疫情人們在艱難中生活，希望奧運成為大家向前更進一步的契機。」

距離7月23日東奧開幕，只剩下倒數8天，據日媒《共同社》報導，東奧組委會代表解釋，東奧開幕式理念為「United by Emotion」，意指「因感動而凝聚的力量」，這代表著「無論相隔多遠，無論語言與文化如何不同，運動賽事具有促使全世界人們因感動而聯繫在一起的力量。」至於閉幕式理念為「Worlds we share」，意為「共享多元世界」。本屆奧運開、閉幕，均採罕見無觀眾空場方式，組委會希望「把華麗閃亮轉變為更能直接坦誠表達理念的內容。」

日本首相菅義偉昨在官邸與來訪的國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）會談，雙方就東奧期間防疫對策再度達成密切合作共識，菅義偉強調：「作為政府希望舉辦安全安心的奧運，希望團結合作獲得成功。」巴赫回應「將給予全面合作。」並樂觀評估日本能夠證明戰勝地震及疫情，「相信這屆奧運將載入史冊，不會給國民帶來染疫風險。」

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