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T1》為家人而戰！陳文宏加盟台中太陽與蘇奕晉合作

2021/07/15 15:38

陳文宏加盟台中太陽。（台中太陽提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖一度遭父母反對，還得經過多次溝通才獲得放行，即將離鄉背井打球的陳文宏，盼在國內T1新職籃聯盟的台中太陽證明自己，他將與老隊友蘇奕晉攜手合作，發揮帶領學弟的功能，從防守做起努力貢獻，期待全力為台中太陽與家人而戰。

畢業於強恕高中、國立體育大學的陳文宏在2015年加入SBL金門酒廠，總計在SBL打拚六個球季，以強悍防守及積極態度聞名，尤其他的大號三分球投射更是一絕，生涯平均三分球命中率逼近三成，第十七季更高達38.5％。陳文宏的表哥、輔仁大學教練楊哲宜就直呼他是「不起眼，卻非常實在的球員！」更是球隊組成的重要角色。

楊哲宜透露，陳文宏是個非常聽話、孝順的小孩，由於父親生病，「文宏必須負擔家中經濟，幫忙照顧家裡，是重要的精神支柱。」正因如此，當陳文宏起初告知父母要離家前往台中迎接新職業舞台時，一度被父母拒絕。

陳文宏說：「因為現在只有我跟爸媽住，我也是溝通好幾次，他們最後才同意，希望自己能不負他們的期待，未來能給家人過更好的生活，也希望爸媽將來有機會能來台中看我打球，享受臺中的陽光與熱情。」

楊哲宜看好陳文宏將可成為台中太陽隊的防守大鎖，「最難做的事都可以交給他！畢竟文宏也累積了六年的經驗，相信他無論球技或心態都變得更成熟，能幫助球隊的事比以往更多，這也是投入新球隊的好契機。」楊哲宜認為，陳文宏在台中太陽第一年可爭取本土最佳防守球員，更可擔任老大哥的任務，帶領年輕球員打出台中太陽隊的球風。
　
陳文宏的國體教練桑茂森對他有同樣的評價，桑茂森說：「文宏就是個務實不花俏的球員，可接受並確實執行教練指令，他有身高與身材優勢，是球隊重要的防守悍將。」桑茂森指出，陳文宏當年是國體的隊長，扮演教練與球員之間的重要橋梁，希望他到台中太陽也能拿出當時的態度與氣勢，發揮原有特質與能力，相信會帶來意想不到的效果。

台中太陽總經理汪蔚傑也給予陳文宏高度好評，「文宏打球態度積極、冷靜，心智成熟，表現穩定，無論先發或替補都能勝任，我們會給他很大的發揮空間，希望他的認真態度與團隊概念能帶動整個球隊。」

對於即將迎來全新環境與全新舞台，陳文宏表示相當興奮，「很期待跟更多元的洋將抗衡，尤其我跟蘇奕晉已經當了五年隊友，我們彼此非常熟悉、很有默契，希望攜手為台中太陽奪得好成績，自己也能證明身手，迎接全新挑戰。」

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