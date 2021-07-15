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東奧》不要留下遺憾！寶島跆拳雙雄奧運最後一舞

2021/07/15 15:47

東京奧運台灣跆拳道代表隊，左起羅嘉翎、蘇柏亞、總教練劉祖蔭、黃鈺仁、劉威廷。（國訓中心提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕東京奧運台灣男子跆拳道雙雄劉威廷、黃鈺仁，雖然分別只有26、24歲，年紀尚輕，不過兩人都打算東奧結束退役，劉威廷喊話，「好好發揮，拚到最後一刻就不會留下遺憾。」黃鈺仁則說，奧運因疫情延後一年，他有更多時間備戰是好事，「但我想退了，心境很累。」

東奧台灣跆拳道代表隊總計兩男兩女滿額出征，包括男子80公斤級劉威廷、68公斤級黃鈺仁，女子49公斤級「女戰神」蘇柏亞、57公斤級羅嘉翎，僅劉威廷履歷表有一筆里約奧運經驗。

上屆里奧劉威廷八強止步，展望東奧，他表示，技術方面現在更成熟，攻擊變化上想法比較多一點，臨場如果對手做不一樣攻擊，自己反應比較快，這次沒設定要拿什麼牌，一場場好好表現，表現出平常訓練成果就好。

蘇柏亞2018年雅加達亞運以19歲新銳國手之姿，在女子53公斤級賽事踢下金牌，隔年世大運女子53公斤級再添一金，為國內急速竄起的跆拳道女將，東奧減重挑戰49公斤量級，被視為奪牌熱門。

「感謝大家對我期望這麼高。」蘇柏亞說，她想要奪牌，希望把自己狀態和技術發揮到最好，場上內容打得好就好了。

羅嘉翎出身跆拳道世家，爸爸羅文祥是教練，哥哥羅堉誠則是選手，羅嘉翎2016年世界青少年錦標賽女子52公斤級、2018年世界青少年錦標賽女子55公斤級她都奪金，成為台灣首位在此大賽連霸的女將，年僅19歲的她是台灣跆拳道未來之星。

羅嘉翎說，最近跟教練專門配合，針對對手的習慣性動作做調整，感覺還不錯，第一次征戰奧運充滿想像，覺得會是很新鮮的比賽，充滿刺激的感覺。

東京奧運台灣跆拳道代表隊，左起羅嘉翎、蘇柏亞、總教練劉祖蔭、黃鈺仁、劉威廷。（國訓中心提供）

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