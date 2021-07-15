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MLB》佛里曼兒子追星成功！小迷弟一席話讓爸爸哭笑不得（影音）

2021/07/15 16:07


〔體育中心／綜合報導〕教士新星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）近年已成大聯盟看板人物之一，也擄獲不少球迷的心，就連勇士一壘強打佛里曼（Freddie Freeman）的兒子查理都深陷他的魅力，在明星週圓夢與偶像合照，佛里曼也透露兒子追星的背後故事。

佛里曼的大兒子查理日前在全壘大大賽終於與小塔提斯相見歡，他在休息區看到偶像後聽到爸爸的一句「GO！」，鼓起勇氣向前與小塔提斯擊掌，兩人接著還相互擁抱不少次，這段查理「美夢成真」的影片隨後引發熱烈迴響。

佛里曼隔天在明星賽場邊進行訪問時透露兒子追星的背後故事，他表示兩個月前自己的表現還相當低迷，打擊率僅2成20，查理突然對自己說：「爸爸你可以打得好一點嗎？這樣我才能去明星賽見Tatis啊。」

佛里曼聽到之後問兒子：「這就是你唯一想要爸爸表現好的理由嗎？」不料查理還果真回答：「對。」回應令人哭笑不得。所幸最後佛里曼還是被選為國聯先發一壘手，有機會與小塔提斯同場獻技，沒讓兒子失望。

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