MLB》佛里曼兒子追星成功！小迷弟一席話讓爸爸哭笑不得（影音）

〔體育中心/綜合報導〕教士新星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)近年已成大聯盟看板人物之一,也擄獲不少球迷的心,就連勇士一壘強打佛里曼(Freddie Freeman)的兒子查理都深陷他的魅力,在明星週圓夢與偶像合照,佛里曼也透露兒子追星的背後故事。

佛里曼的大兒子查理日前在全壘大大賽終於與小塔提斯相見歡,他在休息區看到偶像後聽到爸爸的一句「GO!」,鼓起勇氣向前與小塔提斯擊掌,兩人接著還相互擁抱不少次,這段查理「美夢成真」的影片隨後引發熱烈迴響。

佛里曼隔天在明星賽場邊進行訪問時透露兒子追星的背後故事,他表示兩個月前自己的表現還相當低迷,打擊率僅2成20,查理突然對自己說:「爸爸你可以打得好一點嗎?這樣我才能去明星賽見Tatis啊。」

佛里曼聽到之後問兒子:「這就是你唯一想要爸爸表現好的理由嗎?」不料查理還果真回答:「對。」回應令人哭笑不得。所幸最後佛里曼還是被選為國聯先發一壘手,有機會與小塔提斯同場獻技,沒讓兒子失望。

Freddie Freeman on Intentional Talk:



“Two months ago, I’m hitting .220 BA. And Charlie goes, ‘Daddy, I’m gonna need you to start playing better so I can go to the All-Star Game and meet Fernando.’



I said, ‘That’s the only reason you want me to play better?’



He goes, 'Yes.'"