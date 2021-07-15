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中職》稱台灣疫情嚴峻返鄉接種疫苗 富邦傑斯找到新東家了

2021/07/15 17:59

傑斯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將洋投傑斯日前因個人因素自請離隊，現已找到新東家，正式加盟墨西哥聯盟的墨西哥紅魔鬼隊。

傑斯在中職留下4勝5敗、防禦率3.43的成績，在悍將洋投邦威宣布離隊參加奧運後也以私人因素離隊，日前接受外媒訪問時表示，返回墨西哥是為了能接種疫苗，也認為台灣疫情嚴峻，返家感覺更安全。此外他也提到，不排除為墨西哥聯賽球隊打球，雖然中職停賽，但他在週一至週五都持續進行訓練，身體狀態不錯。

傑斯很快就找到新東家，墨西哥紅魔鬼隊昨為傑斯舉行加盟記者會，這位前中職洋投表示，自己收到很多球隊的邀請，會選擇投效紅魔鬼是因為這支球隊是擁有悠長歷史的傳統勁旅，會盡己所能幫助球隊拿下總冠軍。

傑斯曾經打過墨西哥冬季聯盟三次，皆效力庫利亞坎蕃茄人隊，2020-21賽季繳出4勝2負防禦率1.74的成績，在球季進行中就順利獲得富邦悍將青睞。

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