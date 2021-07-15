MLB》這位全明星將被交易... 大聯盟官網估7球員會換東家

布萊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著明星賽落幕，大聯盟官網緊接著回歸「正題」，點出7名在這個月交易大限31日截止前，可能被交易的7名球員。

最有機會的是小熊隊「老大」布萊恩，小熊在上半季最後15場比賽狂輸13場，還吞下11連敗，從國中榜首掉到第三名，有機會在交易截止日當賣家。而2015年國聯新人王、16年MVP、入選4屆全明星賽的布萊恩，目前交易價值在高檔。

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此外小熊後援投手金布瑞（Craig Kimbrel）本季出賽33場，防禦率僅0.57，也有機會被交易。

雙城隊目前落後美中第一的白襪達15場勝差，因此陣中41歲重砲克魯茲（Nelson Cruz）也可能成交易籌碼。

遊騎兵隊的一投一打，先發投手吉布森（Kyle Gibosn）前半季防禦率僅2.29，左打蓋洛（Joey Gallo）在最近18戰敲出13轟，也有可能被出售。官網認為吉布森比蓋洛更有機會被交易。

其他兩支戰績不佳的隊伍，響尾蛇兼具長程砲火以及防守的內野手艾斯科巴（Eduardo Escobar），以及海盜隊陣中雖缺長打、但上壘率高的二壘手佛雷瑟（Adam Frazier）都是可能出售的對象。

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