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東奧》田徑場上的神雕俠侶！分頭進擊不「帕」挑戰

2021/07/15 19:44

伍德霍爾（左）與戴維斯將一同進軍奧運。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運將在本月底點燃戰火，首度參賽的美國女子跳遠選手戴維斯（Tara Davis）將力爭獎牌，而她的男友伍德霍爾（Hunter Woodhall）也同時要在帕運於400公尺與100公尺項目上場，兩人分頭進擊，將成為彼此最堅強的後盾。

現年同為22歲的戴維斯與伍德霍爾在高三一場於愛達荷州舉辦的田徑賽上相識，那天剛好是伍德霍爾的生日，「所以每個人都不停跟他說生日快樂，廣播人員也不斷向他致意，」戴維斯回憶，「當他衝向終點時，我也跑過去擁抱他，我根本不知道是出於什麼原因，但總之我就這麼做了。」

兩人開始在社群上互相追蹤對方，隨後漸生情愫，從高中時期分別在猶他與加州上學，到伍德霍爾進入阿肯色州大學、戴維斯就讀喬治亞大學，這段遠距離戀情已經維持四年。

今年6月，當戴維斯於美國奧運測試賽於女子跳遠項目跳出23英尺、拿下第二名，並確定取得奧運資格後，她與伍德霍爾開心相擁慶祝，因為兩人確定將要攜手前進奧運。

伍德霍爾在2016里約帕運拿下1銀1銅，此次再戰東京，將參加400公尺與100公尺項目，「在里約時有我的家人與朋友在場邊支持我，」他在受訪時表示，「現在換我成為支持Tara的那個人。」

不過受到疫情影響，本屆東京奧運將不開放觀眾進場，就與他們的遠距離戀情一樣，這次比賽時的互相打氣也只能「遠距離」，「雖然我們不能看對方比賽，但我知道我們會不斷為彼此加油。」戴維斯說道。

戴維斯在取得奧運資格後與男友相擁。（資料照，法新社）

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