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MLB》大谷翔平超快！銀牌田徑名將：想看他跑100公尺

2021/07/16 06:49

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平投打二刀流震撼世界，就連跑壘速度也相當突出，曾在2008年北京奧運奪下4×100公尺接力銀牌的日本田徑名將朝原宣治就說，「好想看大谷跑一次100公尺。」

朝原宣治解釋，他從三個影片來看大谷的跑壘速度，無論是打擊後跑一壘，一壘盜二壘，三壘盜三壘，特別是後面兩者，跑步姿勢都非常漂亮，完全沒有多餘的動作。

朝原宣治說，棒球員通常對於「從零衝刺」會比較苦手，田徑場上就是靠這個決勝負的，但是大谷的「從零衝刺」非常了得，通常棒球員第一步會有踢上來的動作，導致第二步比較慢，「大谷從第一步就不只是靠腳，整個腰和上半身都是連動的。」

朝原宣治認為，這是因為大谷善於運用股關節和肩胛骨。被問到大谷跑100公尺能跑幾秒，朝原宣治表示從電視上來看比較無法判斷，如果從練習的衝刺動作來看才會知道，但是大谷能夠如此運用他龐大的身軀，應該會很快，看看身高195公分的波爾特（Usain Bolt）就知道了。

日媒提到，大聯盟頂尖快腿平均每秒可跑8.2公尺，大谷在當地時間5月9跑出的內野安打寫下每秒9.2公尺的紀錄。朝原宣治表示，「那真的很快，100公尺要跑到9秒多的話，每秒11.6公尺是必要的，如果是大谷那種大步伐，後半段又加速的話⋯好想看大谷跑一次100公尺。」

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