MLB》「我開不了口！」 大谷翔平神回覆感動小葛雷諾

ESPN’s Marly Rivera tweeted that Guerrero asked her if she could speak to Ohtani’s translator and introduce the two superstars before the Home Run Derby.



That’s where this photo was born.https://t.co/Y19DduECJF pic.twitter.com/ghtRredKbG — Toronto Star Sports （@StarSports） July 14, 2021

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在明星賽出盡風頭，不少球星跟都跟他要簽名合照，日本媒體更爆料秘話，表示奪下明星賽史上最年輕MVP的藍鳥隊球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），一度害羞不敢找大谷合照。

小葛雷諾在明星賽前的全壘打大賽和大谷翔平拍了一張紀念照片，日媒「每日體育」引述大聯盟關係人士指出，「想要跟到大谷一起拍照的是小葛雷諾。」

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大聯盟關係人士指出，小葛雷諾很害羞，還說因為和大谷不太熟，不太敢搭話，請求場上有交情的記者傳話，記者跟大谷轉述後，大谷馬上回應「當然沒問題」，這麼親切的反應讓小葛雷諾很感激。

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