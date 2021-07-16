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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東京奧運點將錄》力拚更快、更狂紀錄！ 「台灣最速男」楊俊瀚

2021/07/16 12:40

楊俊瀚。（資料照，記者陳志曲攝）

楊俊瀚

身高：177公分
體重：73公斤
啟蒙時間： 國小六年級
生日：1997.1.1（24歲）


生涯豐功偉業：
100公尺 個人最佳成績10秒11 全國紀錄
200公尺 個人最佳成績20秒23 全國紀錄
2014年青年奧運200公尺 銅牌
2017年台北世大運100公尺 金牌
2017年印度亞錦賽100公尺 銅牌
2017年印度亞錦賽200公尺 金牌
2018年雅加達亞運200公尺 銀牌

「台灣最速男」楊俊瀚生涯已參加過青年奧運、世大運、亞錦賽、世錦賽，如今他將在東京奧運迎來生涯初體驗，屆時盼在強敵刺激下，打破3年前所創下的10秒11全國紀錄，尋求更接近10秒，寫下屬於自己的歷史。

楊俊瀚在2017年堪稱生涯最風光，同年收下亞錦賽100公尺銅牌、200公尺金牌，以及台北世大運更以10秒22風光摘下金牌，他2018年雅加達亞運以0.002秒差距敗給日本小池祐貴奪銀。

楊俊瀚今年受疫情影響未能出征國際賽，加上5月國內疫情升溫，他無法透過比賽拚達標，只能等待世界田總放榜，好在以51名如願踏上五環殿堂，未讓2016年無緣里約奧運的遺憾重演。

生涯百米最佳10秒11的楊俊瀚，成為1996年亞特蘭大奧運黃信平後，首位進軍奧運百米的台灣飛毛腿，他盼透過和頂尖選手的較勁，可以再度改寫全國紀錄，甚至尋求躋身準決賽、決賽，寫下更多歷史新頁。（記者林岳甫）

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