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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東京奧運點將錄》在最高殿堂證明自己！「世界貓王」唐嘉鴻

2021/07/16 13:13

唐嘉鴻。（資料照，記者林正堃攝）

唐嘉鴻
生日：1996.9.23（24歲）
身高：174公分
體重：68公斤
生涯豐功偉業：
2018年雅加達亞運單槓 金牌
2018年雅加達亞運地板 銀牌
2019年蒙古亞錦賽單槓 銀牌
2019年拿坡里世大運單槓 金牌

走過傷勢低潮，「世界貓王」唐嘉鴻生涯首次前進奧運，他準備展現苦練許久的技術，在五環殿堂證明自己的身手，以奪下獎牌為目標。

24歲唐嘉鴻小時因好動才接觸體操，對這項運動更是著迷，但也出現不少傷勢，高中階段右手肘動過3次手術，讓他一度對體操生涯感到迷惘，甚至失去對體操的愛。

唐嘉鴻在最低潮之際遇到台灣師大教練翁士航，經由翁士航調整訓練課表、長期復健後，唐嘉鴻不僅可以健康重回場上，並重拾對體操的喜愛。唐嘉鴻在2018年雅加達亞運奪單槓金牌、地板銀牌，成為該屆最大贏家，他最感謝就是翁士航的幫忙。

唐嘉鴻在2018、2019年世界錦標賽雖然沒有摘下獎牌，但他兩屆都進入最後8強，證明自己有本事在世界舞台爭取好成績。翁士航表示，唐嘉鴻訓練狀況不錯，整體實力更勝過去，若將穩定度與執行度上做得更完整，有機會在奧運爭取獎牌。（記者林岳甫）

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