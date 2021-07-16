東京奧運點將錄》未來沒有極限 「台灣欄神」陳奎儒

陳奎儒。（資料照，記者林正堃攝）

陳奎儒

身高：189公分

體重：82公斤

啟蒙時間：2003年

生日：1993.9.22（27歲）

生涯豐功偉業：

110公尺 個人最佳成績13秒34 全國紀錄

2017年台北世大運110公尺跨欄 銀牌

2018年雅加達亞運110公尺跨欄 銀牌

2019年卡達亞錦賽110公尺跨欄 銅牌

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「台灣欄神」陳奎儒在去年歷經生涯最嚴重傷勢，還好他還是取得東京奧運入場券，近期他訓練狀況不錯，但他更期待是自己能在生涯首次的奧運賽事，再度突破個人最佳，堅信只要個人成績繼續突破，絕對有無限的可能。

陳奎儒是2014年仁川亞運國手，在2016年想參加里約奧運屬天方夜譚，但他持續進步於2017年台北世大運收下銀牌，隔年雅加達亞運以13秒39奪銀，這面銀牌價值連城，是1970年李忠平後，首位在亞運男子110公尺跨欄奪牌的台灣選手。

即使去年年底受傷，以及今年國際賽只有到日本參加奧運測試賽，不過陳奎儒還是收下首張奧運門票，是1988年吳清錦後台灣首位參加奧運男子110跨欄的好手。

等待奧運門票到手的煎熬終於過去了，現在陳奎儒能更安心進行訓練，近期整體狀況都不錯，只要把跨欄技術練得更純熟，他有機會在東京奧運再創歷史。（記者林岳甫）

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