MLB》「大谷翔平應該當終結者」2屆明星老將提出建言

齊默曼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季以投打二刀流襲捲棒壇，國民老將齊默曼（Ryan Zimmerman）也自然對他讚譽有加，不過同時也對天使球團提出一個有趣的建議。

雖然大谷翔平今年再度在大聯盟大放異彩，不過天使整體戰力仍然薄弱，目前以45勝44負在美聯西區位居第四，進軍季後賽難度不低，齊默曼在接受廣播節目「The Sports Junkies」訪問時就提到，天使應該考慮讓大谷擔任終結者，以降低受傷的風險。

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「擔任先發投手對於手臂與身體都會造成很大的負擔，」齊默曼表示，「我認為應該大谷擔任指定打擊與終結者，這樣至少能在不讓他太過勞累的情況下又能從投球端得到一點價值。」

齊默曼的擔心不是沒有道理，大谷翔平在2018年動了TJ手術，隔年一球未投，2020年又只先發兩場又再度關機，今年總算能健康投打同時出鞘，但身體能否負荷一直是外界關心的焦點。

雖然齊默曼認為讓大谷翔平擔任終結者才能發揮最大的效益，但他也不否認大谷的表現確實非常難得，也希望天使能繼續讓這位日籍球星繼續維持二刀流，「從來沒有人能在現代棒球年代做到這件事，他的表現帶來很多樂趣，希望他能保持健康，繼續投打二刀流，對於這項運動來說，這是很棒的一件事。」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

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