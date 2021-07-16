晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「大谷翔平應該當終結者」2屆明星老將提出建言

2021/07/16 06:48

齊默曼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季以投打二刀流襲捲棒壇，國民老將齊默曼（Ryan Zimmerman）也自然對他讚譽有加，不過同時也對天使球團提出一個有趣的建議。

雖然大谷翔平今年再度在大聯盟大放異彩，不過天使整體戰力仍然薄弱，目前以45勝44負在美聯西區位居第四，進軍季後賽難度不低，齊默曼在接受廣播節目「The Sports Junkies」訪問時就提到，天使應該考慮讓大谷擔任終結者，以降低受傷的風險。

「擔任先發投手對於手臂與身體都會造成很大的負擔，」齊默曼表示，「我認為應該大谷擔任指定打擊與終結者，這樣至少能在不讓他太過勞累的情況下又能從投球端得到一點價值。」

齊默曼的擔心不是沒有道理，大谷翔平在2018年動了TJ手術，隔年一球未投，2020年又只先發兩場又再度關機，今年總算能健康投打同時出鞘，但身體能否負荷一直是外界關心的焦點。

雖然齊默曼認為讓大谷翔平擔任終結者才能發揮最大的效益，但他也不否認大谷的表現確實非常難得，也希望天使能繼續讓這位日籍球星繼續維持二刀流，「從來沒有人能在現代棒球年代做到這件事，他的表現帶來很多樂趣，希望他能保持健康，繼續投打二刀流，對於這項運動來說，這是很棒的一件事。」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。