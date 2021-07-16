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MLB》洋基明星賽後爆發染疫潮！ 基襪大戰延賽

2021/07/16 07:22

洋基與紅襪之戰比賽延期。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是明星賽後大聯盟的第一場比賽，原本預計由世仇洋基與紅襪兩隊交手，不過賽前因為洋基爆發染疫潮，洋基有3名球員被放進武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傷病名單當中，預計將多達6人進入此名單，因此聯盟將今天的比賽直接延期。

根據洋基總管凱許曼（Brian Cashman）指出，確定進入傷病名單的選手為日前就先被放進傷病名單的羅艾西加（Jonathan Loaisiga），左投柯提斯（Nestor Cortes Jr.）以及佩雷塔（Wandy Peralta），同時還有其餘3人快篩的結果為陽性，將等待後續完整檢查的結果，凱許曼表示，這3人預計也會被放進名單當中。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）則透露，洋基3位被放進肺炎保護名單的球員為「法官」賈吉（Aaron Judge）、厄謝拉（Gio Urshela）以及東岡凱爾（Kyle Higashioka）。值得注意的是，賈吉有參加明星賽，因此紅襪隊入選明星賽的成員與他有接觸史，紅襪三壘手德弗斯（Rafael Devers）就透露，自己被要求不得參與賽前記者會，因為他有參加明星賽，下午將會進行篩檢。

最早確定染疫的羅艾西加，在上週與太空人的系列賽就沒有隨隊，根據洋基方的說法指出，目前被放進傷病名單的三人，全部都已經完整接種疫苗，不過報導也說得曖昧，指出這6位被檢測出陽性的球員，大部分都有完整接種，但並不是所有人都如此。

接種疫苗能夠有效預防重症，但沒有辦法防止被感染，洋基隊已經是大聯盟其中一支接種疫苗人數達85%的球隊，而紅襪則否，凱許曼透漏，所有被感染的球員，現在的身體狀況都還算OK。

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