MLB》美聯明星危險了？ 賈吉快篩陽性、曾拍大谷翔平屁股

賈吉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽後的大聯盟比賽馬上因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）延賽，同時由於洋基明星「法官」賈吉（Aaron Judge）快篩陽性，導致所有與他同隊的球員，甚至是參與這場仲夏夜盛典的球員都有染疫風險，天使球迷也擔心二刀流好手，大谷翔平的身體狀況。

洋基隊在今天爆出3名投手因確診被放入傷病名單當中，同時還有3名打者因為快篩陽性，被放入肺炎保護名單，且將得等待更進一步地檢測結果，今日洋基與紅襪延賽，身處同一個休息室的紅襪明星德弗斯（Rafael Devers）就表示，他無法參加賽前記者會，且將會在稍後進行檢查。

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大谷翔平在今年入選明星賽，先發1局無失分，2打數沒敲安，他在先發退場後，賈吉也與他有肢體接觸。若賈吉確定染疫，共用同休息室的美聯明星隊應皆為密切接觸者，當時也幾乎沒有人於休息室戴著口罩。

有天使球迷在得知賈吉可能染疫的消息後，便很擔心自家球星大谷翔平以及沃許（Jared Walsh）兩人是否有染疫的風險。若賈吉在經過完整的檢測確診陽性，大谷與沃許勢必會進行檢測，而且兩人也有相當高的機率將會被放進肺炎保護名單當中。

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

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