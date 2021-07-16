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東奧》喬科維奇推特宣布出戰奧運！有望挑戰「年度金滿貫」

2021/07/16 08:32

塞爾維亞世界球王喬科維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前對於參加東京奧運持半保留態度的喬科維奇（Novak Djokovic），於今日個人推特發文，宣布將代表塞爾維亞出征，屆時他也將有望挑戰成為史上第一位奪下「年度金滿貫」的男子選手。

塞爾維亞世界球王喬科維奇，今日透過個人推特證實並發表自己將參加參加東京奧運，他先是用英文寫道：「我訂好前往東京的班機，並且很驕傲能加入塞爾維亞國家隊出戰奧運。」

喬科維奇再用自己熟悉的塞爾維亞語寫道：「我很驕傲能為著前往東京奧運打包行李，並且加入我們的國家隊，為奧運賽場上最耀眼的獎牌而戰，對我來說為著塞爾維亞出賽一直是一種特別的喜悅和動力，我會盡所能地讓我們所有人都開心！加油。」

已在今年澳網、法網與溫網拿下冠軍的喬科維奇，接著只要贏得奧運金牌以及在美網封王，就能成為史上首位達成年度金滿貫的男子選手。根據《ESPN》報導，德國好手葛拉芙（Steffi Graf）曾在1988年完成過年度金滿貫，是網壇唯一奪下年度金滿貫的女子好手。

喬科維奇日前剛在溫網第6度封王，生涯第20座大滿貫金盃到手，並列史上第一，他在賽後表示參加東奧的機率「50、50」，不過今日這位球王宣布確定將前往東京參賽，這也將是他連續第4次出戰奧運，過去喬科維奇奧運最佳成績為2008年的男單銅牌。

另外本屆奧運星光格外黯淡，如納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（Roger Federer）、奧地利提姆（Dominic Thiem）等大咖好手退賽，不過也意味著喬科維奇的奪牌機會大增

奧運將於7月23日展開，美網時間則訂於8月30日至9月12日，於紐約舉行。

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