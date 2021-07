東奧》喬科維奇推特宣布出戰奧運！有望挑戰「年度金滿貫」

塞爾維亞世界球王喬科維奇。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕日前對於參加東京奧運持半保留態度的喬科維奇(Novak Djokovic),於今日個人推特發文,宣布將代表塞爾維亞出征,屆時他也將有望挑戰成為史上第一位奪下「年度金滿貫」的男子選手。

塞爾維亞世界球王喬科維奇,今日透過個人推特證實並發表自己將參加參加東京奧運,他先是用英文寫道:「我訂好前往東京的班機,並且很驕傲能加入塞爾維亞國家隊出戰奧運。」

喬科維奇再用自己熟悉的塞爾維亞語寫道:「我很驕傲能為著前往東京奧運打包行李,並且加入我們的國家隊,為奧運賽場上最耀眼的獎牌而戰,對我來說為著塞爾維亞出賽一直是一種特別的喜悅和動力,我會盡所能地讓我們所有人都開心!加油。」

已在今年澳網、法網與溫網拿下冠軍的喬科維奇,接著只要贏得奧運金牌以及在美網封王,就能成為史上首位達成年度金滿貫的男子選手。根據《ESPN》報導,德國好手葛拉芙(Steffi Graf)曾在1988年完成過年度金滿貫,是網壇唯一奪下年度金滿貫的女子好手。

喬科維奇日前剛在溫網第6度封王,生涯第20座大滿貫金盃到手,並列史上第一,他在賽後表示參加東奧的機率「50、50」,不過今日這位球王宣布確定將前往東京參賽,這也將是他連續第4次出戰奧運,過去喬科維奇奧運最佳成績為2008年的男單銅牌。

另外本屆奧運星光格外黯淡,如納達爾(Rafael Nadal)、費德爾(Roger Federer)、奧地利提姆(Dominic Thiem)等大咖好手退賽,不過也意味著喬科維奇的奪牌機會大增

奧運將於7月23日展開,美網時間則訂於8月30日至9月12日,於紐約舉行。

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics.