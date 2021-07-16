東奧》畢爾觸發健康安全協議 確定退出美國男籃

畢爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國奧運男籃代表隊傳出壞消息，巫師球星畢爾（Bradley Beal）因觸發健康安全協議，將退出美國男籃，不會參加東京奧運，美國隊也將尋求其他人選來頂替畢爾。

畢爾在美國時間星期三被放進健康安全協議名單，如今確定無法代表美國隊征戰奧運賽場。根據The Athletic》知名記者查拉尼亞（​Shams Charania）消息指出，美國隊選手葛蘭特（Jerami Grant）也觸發健康安全協議，但他在病毒檢測中呈現陰性。

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《ESPN》報導，美國隊目前少了一名球員，以及又有一名選手觸發健康安全協議，因此考慮取消下一場面對澳洲的熱身賽。美國隊預計在當地時間週日和西班牙進行熱身賽，下週一將前往日本。

美國隊總教練帕波維奇（Gregg Popovich）表示，當畢爾還是孩子時，打奧運一直是他的夢想，「而他得很棒，對他和他的家庭來說，這是毀滅性的打擊。我們覺得這很糟糕。」而美國男籃預計在當地時間週四開會，決定替補畢爾的人選。

美國男籃歷經2連敗後，前役大勝阿根廷，收下熱身賽首勝。杜蘭特（Kevin Durant​）和畢爾各交出全場最多的17分。

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