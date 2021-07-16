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MLB》藍鳥回家有望！加拿大衛生官員曝：朝好的方向前進

2021/07/16 09:37

藍鳥主場羅傑斯中心。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕受疫情關係影響，美國和加拿大邊境有所限制，「有家歸不得」的藍鳥近期也一直為著重返多倫多努力，而今日傳出好消息，加拿大副首席公共衛生官恩喬（Howard Njoo）向媒體表示，「藍鳥回家」朝著非常好的方向前進。

殷殷期盼能夠「真正回家」的藍鳥，正努力持續和政府來回溝通。根據《美聯社》指出，由於大聯盟並不是所有的球員、工作人員都已接種疫苗，因此需要通過豁免，才能允許在加拿大打比賽。目前藍鳥已經提出豁免申請，而副首席公共衛生官恩喬透露好消息是，藍鳥和政府之間「有很多很好的往來」。

不過恩喬並沒有透露藍鳥何時會宣布重返多倫多以及更多細節，他僅說：「我們正在看最後的細節，不過我認為，目前沒有任何的阻擾，或者任何我們真的無法繼續討論和前進的事情。」即使無法透露確切的時間或更詳細的訊息，但恩喬強調就公共衛生的角度看，雙方進展非常順利。

藍鳥發言人則發出聲明「為了爭取在7月30日的重返，球團繼續與聯邦政府合作。」根據本月初的報導，藍鳥把目光放在7月30日開始的10場主場賽事，希望能夠重返多倫多「真正的主場」羅傑斯中心，目前官方的賽程表將比賽場地設為「待定」，若藍鳥沒有及時獲准，那下個目標則是放在8月20日的7場主場。

藍鳥本季前2個月以春訓基地、小聯盟1A位於佛羅里達州的達尼丁（Dunedin）為主場，但後來為躲避炎熱潮溼氣候北遷到Sahlen Field為主場。

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