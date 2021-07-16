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韓職》NC恐龍球星染疫導致停賽 當地官員還爆疫調不誠實

2021/07/16 11:49

朴錫珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒KBO日前因疫情決定停賽約一個月，當中有4名NC恐龍球員違反防疫相關規定，導致有3名恐龍選手、以及2名斗山熊球員染疫。南韓衛生當局官員更爆料，這些NC恐龍球員當初在疫調時根本不誠實。

NC恐龍球星朴錫珉發表前天發表道歉聲明，表示他在這個月5日到首爾打客場比賽時，和權熙東、李明起、朴珉宇在首爾下榻的飯店，帶了2名女性到房間到房間飲酒。朴錫珉在道歉聲明中稱全力配合當地衛生部門的調查，來找出相關接觸者。而朴珉宇也在社群媒體發布道歉文章，並表示他如實回答衛生官員的每一個問題。

但《韓聯社》爆料，這4名NC恐龍球員和其他兩名客人，最初沒有報告他們上週在飯店飲酒的狀況。一名匿名官員指出，「追蹤相關接觸者的目的是確定這些人在哪、見過那些人，以及它們是否遵守相關的防疫規定。他們可能在後來的調查中有提到這件事，但他們在最初根本沒有提到有會面。」首爾市的一名官員則提到，江南區最早提交的報告指出NC恐龍沒有違反相關規定。

江南區官方表示，在最初的調查時，棒球選手和其他兩名客人沒有談到他們在飯店聚會，但收到這些選手在酒店和外面客人見面的消息後，因此進一步作調查，才確認有6人聚會一事。

南韓職棒KBO表示，將在週五對這些選手做出處分，球員們將會受到懲處，NC恐龍可能也會面臨處罰。

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