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MLB》掌太空人兵符首年遇疫情 老教頭貝克曝心聲：像代課老師

2021/07/16 10:45

太空人總教練貝克（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年太空人因作弊案鬧得沸沸揚揚，辛奇（AJ Hinch）遭1年禁賽並被開除，後來球團在春訓開訓前2週才敲定由貝克（Dusty Baker）掌兵符，這位72歲的老教頭近日受訪透露帶兵至今的心聲，坦言本季終於漸入佳境。

貝克向《美聯社》記者坦言，帶領太空人的第一個賽季就像是一位「代課老師」，不過現在第二個賽季已經或了一半，他也漸入佳境，慢慢融入當中，他說：「今年我覺得自己像是正牌老師了，我感覺我是他們中的一份子。」

貝克去年第一年帶領太空人就遇到曲折，大聯盟受疫情衝擊，比賽排定時間、賽程都受到影響，一切都來得又快又急，他回憶說：「我們進行了春訓，我正在認識他們，他們也在認識我，接著就停賽了。」貝克繼續說：「然後我們又必須要迅速回到狀況，並且我們只有60場比賽，而沒有時間去切換開關。」不過最終貝克率領太空人殺進季後賽。

去年賽季受疫情衝擊，不僅讓貝克難以適應，也使得球員難以真正適應貝克，不過透過休賽季貝克也才得以了解球員，並且循序漸進地融入當中。至今第二個賽季也已過了一半，不只貝克，球員也了解了他們的主帥，艾圖維（Jose Altuve）說：「他為球隊注入了很多，不僅是他的能量，還有他對球隊的承諾，他對比賽、球員的熱情。」

貝克帶領太空人在本季打出55勝36敗佳績，並且以3.5場勝差領先運動家，暫居美聯西區龍頭，不過直指總冠軍的貝克明白還需要努力，他說：「我們打得真的不錯，但無論我做得多好，我爸從來不會說很棒，他會告訴我不錯，但你不能安於現狀或沾沾自喜，但你可以為此而驕傲。」

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