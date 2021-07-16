中職》這就是緣份！ 相差18歲表兄弟在獅聚首

6年前的寒假，就讀仁善國小六年級的張翔（右），在台南球場和表哥周廣勝合影。（取自仁善少棒臉書）

〔記者倪婉君／台北報導〕6年前還是小六生的張翔，在寒假時隨仁善少棒參觀統一獅春訓，當時他和仍是球員身份的表哥周廣勝就在台南球場留下合影；如今這對相差18歲的表兄弟在獅隊聚首，也讓仁善教頭紀順彬表示：「這就是緣份。」

張翔被視為今年中職選秀的最佳高中捕手，結果在選秀會上也於第2輪第4順位獲獅隊選走，是今年仁善出身的3名選手（另兩名是第4輪第2順位的鍾玉成、第7輪第3順位的黃鈞麟）順位最前面的球員。

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事實上，張翔不管是和獅隊或台南球場都很有緣份，他自己也認為能被獅隊選中很有意義，因為他就是在2015年入選U12世界盃台灣隊，才在台南球場讓更多球迷認識。而在那一年的寒假，張翔也因球隊去台南參加立德盃少棒，在教練的帶領下到獅隊參觀，更和表哥留下難得的合照。

「我們每年寒假幾乎都會去打立德盃，如果方便的話，就會順道去參觀統一獅春訓。」紀順彬表示其實在今年中職選秀之前，他自己也稍微推演，「想說獅隊可能還會需要有潛力的捕手，加上他又有親戚在那邊，結果張翔就被獅選中，真的是緣份。」

張翔的三級棒球階段都在桃園度過，出身台東鹿野的他，是小四寒假因父母在桃園工作關係，轉學到仁善，進入球隊就擔任捕手。紀順彬表示，以他們那屆陣容，張翔的捕手天賦滿好，最適合擺在那個位置，但也透露，「張翔在場上很沉穩，拚勁也很好，但私下偶爾會小迷糊、忘東忘西。」

如今6年前還能被表哥搭肩的小可愛，現在已是畢業自青棒強權平鎮的最佳捕手，張翔身高176公分也已高過目前擔任獅隊內野、三壘指導教練的周廣勝，若兩人再度重現當年合照，想必是另一番風貌。

張翔。（資料照，經紀公司提供）

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