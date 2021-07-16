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東奧》美國隊熱身賽出師不利 杜蘭特回應 ：仍在磨合、直指金牌

2021/07/16 11:55

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕試圖挑戰奧運4連霸的美國男籃國家隊，在熱身賽出師不利，先後不敵奈及利亞、澳洲慘吞2連敗引發外界討論，杜蘭特（Kevin Durant）今日也作出回應，表示美國隊還在磨合，但對於金牌的渴望仍不改變。

對於外界的批評聲浪，杜蘭特表示自己其實並沒有特別關注這些評論，還向《Yahoo Sports》記者透露自己甚至是和外界有些隔絕，他表示自己遵守健康和安全協議，幾乎不怎麼離開房間，也不怎麼觀看NBA總決賽，來這裡就是為著打球，並坦言「外界說的那些垃圾話不會影響到我。」

對於現階段的美國隊，杜蘭特表示仍在磨合，說：「我們是一支團結在一起並試著找到自己身份的球隊。我們有這麼多偉大的球員，你可以有非常多不同的打法，我們有時在進攻和防守猶豫不決，當我們還在解決問題的時候，這些球隊已經建立好了，並且跑他們的戰術。」

杜蘭特認為熱身賽的前2戰就是這麼剛剛好的輸了球，也表示了解一件事情的背景狀況很重要，他說：「在沒有理解任何的背景狀況下，我們連敗兩場後很容易就被指責。」杜蘭特解釋每支國家隊都有NBA具有天份的球員，美國隊雖然聚集聯盟中最好的球員，但這些國家也有，他也指出這些國家隊的NBA球員是首選，並且習慣打國際賽。

杜蘭特繼續說：「作為一支球隊，我們仍正在作出調整，這不是藉口。」他再次重申：「人們需要瞭解很多的背景狀況，我們也沒預期會輸掉比賽，但輸球這件事還是發生了。我們會回到正軌的。」

最後杜蘭特仍堅定表示美國隊仍直指冠軍，他說：「我們都知道這並不容易，而我們也準備好投入，我們奪得金牌的目標沒有改變，我們會準備好的。」

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