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東奧》美國男籃想找七六人前鋒助陣 費城媒體：他在度假

2021/07/16 11:47

T.哈里斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美國奧運男籃隊在今日巫師球星畢爾（Bradley Beal）確定退出後，又傳出另一位好手葛蘭特（Jerami Grant）觸發健康安全協議的壞消息，因此美國目前可能打算緊急找七六人前鋒T.哈里斯（Tobias Harris）幫忙。

畢爾在今天確定因為觸發健康安全協議退出美國男籃，今天活塞前鋒葛蘭特也傳出同樣觸發健康安全協議的消息，不過因為在病毒檢測中呈現陰性，因此還沒有確定退賽，不過美國與澳洲的熱身賽也2人觸發健康安全協議取消。

《費城詢問報》報導指出，美國男籃在美國時間周四時，詢問費城人球星T.哈里斯能否幫忙出征東奧，不過記者透露，在美國時間周四滿29歲的T.哈里斯，人正在國外度假，預計要到美國時間周六晚間才會回來。

奧運將在7天後舉行，美國男籃預計還會有2場熱身賽，是今日取消的澳洲之戰，與接下來隊西班牙的比賽，而美國在奧運首戰將會遇到法國。

T.哈里斯本季在NBA平均可以拿下19.5分、6.8籃板，助攻是生涯新高的3.5，同時投籃命中率也創下生涯新高51.2%。22019年世界盃籃球賽，T.哈里斯曾因為打算讓自己在賽季保持健康，拒絕參加，當時美國只拿下第7名的成績。

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