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「費神」不神了嗎？ 東奧網球還有什麼看頭

2021/07/16 11:27

費德爾。（資料照，美聯社）

台灣運動醫學會榮譽理事長 葉文凌醫師

本屆東京奧運真是命運多舛，因新冠肺炎已經延賽一年。既使如此，今年仍因疫情無法控制，必須無觀眾比賽。好吧！至少還有電視轉播。但是卻又屢傳明星選手無法參賽，網球應該是重災區。西班牙納達爾、奧地利提姆、小威廉絲確定缺席，喬柯維奇未定。但是又一天王，「費神」費德勒因為膝傷缺席東京奧運。真不知東京奧運的網球要看什麼？

網球其實是極安全的比賽。既無歐冠杯足球賽的「飛身鏟球」、「場上猝死」，也無美洲國家杯足球賽之「血流成河」。更無棒球之直球對決，MMA之鎖喉絕技。網球職業比賽每千場比賽約3.34次受傷，男性受傷機會是女性6倍，但是女性在紅土球場易受傷。而受傷部位其實以肩關節和背部為大宗，膝關節並非風險最高者。但是「費神」在2016年即因膝傷首次整年未拿下任何巡迴賽冠軍。2020年再因髖關節和膝關節受傷接受手術，因而整季報銷。所以「費神」的膝關節怎麼了?

以網球而言，第一膝傷其實是臏骨肌腱炎，第二是臏股骨關節傷害，第三是半月板傷害，第四才是前十字韌帶斷裂。臏骨肌腱炎基本上不需手術，增生療法、細胞治療、貼紮、物理治療、運動訓練均可以有效治療。但是後三者則未必。臏股骨關節傷害是一種軟骨骨折傷害，軟骨骨折傷害深淺、範圍大小、體態皆會影響治療方式。治療原則主要是以恢復原有“水晶軟骨”為原則。多數引起運動員無法長期正常比賽之傷害，已經是軟骨骨折範圍廣泛、且傷及全層軟骨，基本上增生療法、細胞治療、貼紮、物理治療、運動訓練已經是無法有效治療。所以需要以自體或異體軟骨移植、組織工程法等恢復軟骨才有機會。半月板傷害也會因傷害部位、型態、傷害大小，而有縫合法、部分切除法、固定法等治療。如果已經大範圍切除，就必須考慮“半月板移植手術”。“半月板移植手術”並不困難，也可以完全以微創關節鏡手術治療，手術約需1小時，但是術後復健時間冗長，神經訓練不易。前十字韌帶斷裂治療已是現今運動傷害最多之韌帶手術，手術效果良好，手術時間多在30分鐘左右，多數可以返回運動場。只是手術時間過長，往往是造成運動員復原時間拉長之主因，因為時間過長會造成肌肉傷害。

綜上所述，「費神」已近四十歲之高齡，軟骨骨折之可能性極高。而且是大範圍、深度之傷害。半月板之傷害其次，可能也是粉碎性傷害，並且未經半月板移植手術。所以「費神」雖然退出東京奧運，但是往後想過正常生活、適度運動，軟骨及半月板仍是必須面對之問題，否則在60歲之前，恐怕必須面對人工膝關節置換之命運。「費神」就真的在也神不起來了。

葉文凌提供

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